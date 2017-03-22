Per la difesa spunta il nome di Soyuncu ('96) del Friburgo
Grande rapidità e prestanza fisica per il difensore turco già nel mirino di diverse squadre di Serie A
Spunta un nome nuovo per il mercato della Fiorentina ed in particolare per quanto riguarda il reparto arretrato. Sembra infatti che nel mirino di Pantaleo Corvino sia finito il giovane difensore turco Caglar Soyuncu, attualmente in forza al Friburgo.
Classe '96, 197 cm ed 80 kg combinati con una grande rapidità ed un'intelligenza tattica che gli consentono un'ottima lettura del gioco. 34 presenze e 2 reti con la maglia dell'Altinordu prima dell'approdo in Germania alle quali vanno aggiunte anche due presenze con la nazionale maggiore. Il profilo perfetto di un difensore che, stando alle indiscrezioni, sembra essere già finito nel mirino di diverse squadre italiane fra le quali, appunto, figura anche la Fiorentina.