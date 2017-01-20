Sousa: "Kalinic è nostro! Una gioia allenare persone come lui. Infastidito dalla manipolazione delle notizie"

Arrivano anche le parole di Paulo Sousa in conferenza"La vittoria contro la Juventus è stata qualcosa di incredibile per tutto il mondo viola. Abbiamo dimostrato che tutti assieme possiamo fare molto...

Arrivano anche le parole di Paulo Sousa in conferenza

"La vittoria contro la Juventus è stata qualcosa di incredibile per tutto il mondo viola. Abbiamo dimostrato che tutti assieme possiamo fare molto bene contro tutti. Adesso sono un po' infastidito, mi dà fastidio dalla manipolazione di di alcune notizie che non erano giuste. Kalinic? Ho già parlato di lui, è un giocatore della Fiorentina. Mi ha sempre dimostrato grande concentrazione, ho espresso la mia gioia di allenare persone come lui.”.