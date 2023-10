116 è il numero di formazioni fin qui messe in campo da Italiano, l’una sempre diversa dall’altra 

116 è il numero di formazioni fin qui messe in campo da Vincenzo Italiano con la Fiorentina con un dato eloquente: 116 volte diverse l’una dall’altra. La peculiarità del tecnico di dare sempre novità agli interpreti si ripeterà anche a Napoli, dove andrà in campo una squadra diversa rispetto a quella che ha pareggiato in Conference. Lo scrive il Corriere dello Sport.

