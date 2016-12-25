Nel 2016 la Fiorentina è settima con 56 punti ed una difesa da rivedere...

Con 55 gol fatti e 51 subiti la Fiorentina si posiziona settima nella classifica dell'anno solare 2016

Dire che questo 2016 certo non resterà negli annali della Fiorentina sembra fin troppo scontato. Tuttavia, dati alla mano, fa un certo effetto vedere dove la Fiorentina era a gennaio e dov'è adesso che l'anno è ormai agli sgoccioli. Ma mettiamo ordine.

64 punti nella scorsa stagione per un quarto posto in classifica che è valso l'accesso alla fase a gironi di Europa League. Appena 27 invece nel campionato in corso per un nono posto che suscita più di un dubbio e qualche malumore in casa Fiorentina. Rimettendo insieme i pezzi la squadra di Paulo Sousa ha collezionato complessivamente 56 punti nell'anno solare 2016, classificandosi così al settimo posto alle spalle di Juventus (100), Roma (86), Napoli (82), Lazio (65), Milan (62) ed Inter (61). Scendendo nel dettaglio i viola hanno messo a segno un totale di 55 gol, posizionandosi così al sesto posto in questa speciale classifica, mentre da rivedere pare invece la difesa che, con 51 gol subiti, è la decima peggiore di questo 2016 che sta volgendo al termine.