In B il regalo più bello se lo fa il Frosinone: 3-2 contro il Benevento e aggancio al Verona. Tutti i risultati

Il Verona si ferma a Carpi (1-1) e viene raggiunto dal Frosinone. Sorride anche la Spal che ora è terza

Alla vigilia di Natale il regalo più bello in Serie B se lo fa il Frosinone che, vincendo 3-2 contro il Benevento, aggancia l'Hellas Verona in vetta alla classifica, con la capolista che rallenta la sua corsa sul campo del Carpi dove finisce solo 1-1. Ad approfittarne è anche la Spal di Semplici che, grazie al rotondo 4-0 rifilato alla Ternana, scavalca il Benevento portandosi così, con 35 punti, ad occupare il terzo posto in solitaria. Vittoria importante anche quella della Virtus Entella che, in virtù del 4-1 con il quale i liguri hanno superato il Novara, si riporta così in piena zona playoff.

In chiave salveza va registrata invece la vittoria dell'Avellino che, superando 3-2 la Salernitana, alimenta le sue speranze di permanenza in Serie B avvicinandosi alle altre squadre immischiate nella lotta per non retrocedere, come la Pro Vercelli oggi sconfitta 2-1 sul campo del Brescia. Sempre più staccato invece il Trapani che, complice la sconfitta odierna (3-1) a Cesena, resta fermo all'ultimo posto con soli 12 punti.

Fra gli altri risultati di questa 20^ giornata vanno registrati i pareggi fra Perugia e Latina (1-1), fra Ascoli e Bari (1-1) e fra Pisa e Spezia (0-0), mentre invece il Vicenza ha vinto (2-0) contro il Cittadella.

Gianmarco Biagioni