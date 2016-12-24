Il 2 gennaio la ripresa degli allenamenti poi una sessione a porte aperte

La Fiorentina tornerà in campo il 2 gennaio in preparazione di una settimana impegnativa con Pescara, Chievo e Juventus

Mentre società, squadra e tifosi si godono le festività è già stata fissata la data della ripresa degli allenamenti in casa Fiorentina: cioè lunedì 2 gennaio 2017. Tuttavia la prima sessione non sarà caratterizzata dalla consueta apertura al pubblico, che invece dovrebbe essere fissata con molta probabilità tra il 4 ed il 6 gennaio. Tutto ciò in preparazione di un trittico di partite che vedrà i viola impegnati prima contro il Pescara (8 gennaio), poi contro il Chievo Verona in Coppa Italia (11 gennaio) ed infine contro la Juventus (15 gennaio).