Hagi senior: "In Italia è tutto più veloce ma Ianis si adatterà e si troverà sempre meglio"

Ianis mi ha detto: papà qui devo sempre guardarmi attorno prima di ricevere la palla per essere più veloce

Gheorghe Hagi, padre del fantasista della Fiorentina Ianis, ha rilasciato alcune dichiarazioni al portale Digisport.ro in merito all'esperienza che il figlio sta vivendo nel calcio italiano: "La differenza tra il calcio rumeno e quello estero è legata alla velocità di gioco. Pensano, passano e si muovono più veloci di noi. Ianis mi ha detto: "Papà, qui devo devo guardarmi attorno prima di ricevere palla per essere più veloce". Ma so che si adatterà e si troverà sempre meglio".