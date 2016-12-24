Hagi senior: "In Italia è tutto più veloce ma Ianis si adatterà e si troverà sempre meglio"
Ianis mi ha detto: papà qui devo sempre guardarmi attorno prima di ricevere la palla per essere più veloce
A cura di Redazione Labaroviola
24 dicembre 2016 17:00
Gheorghe Hagi, padre del fantasista della Fiorentina Ianis, ha rilasciato alcune dichiarazioni al portale Digisport.ro in merito all'esperienza che il figlio sta vivendo nel calcio italiano: "La differenza tra il calcio rumeno e quello estero è legata alla velocità di gioco. Pensano, passano e si muovono più veloci di noi. Ianis mi ha detto: "Papà, qui devo devo guardarmi attorno prima di ricevere palla per essere più veloce". Ma so che si adatterà e si troverà sempre meglio".