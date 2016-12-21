Mosti al 120', la Primavera batte l'Empoli (2-1) ed è in semifinale di Coppa Italia

La Primavera di Guidi affronterà l'Entella in semifinale

Ci sono voluti 120 tiratissimi minuti ma alla fine la Primavera della Fiorentina è riuscita ad avere la meglio sull'Empoli ed a staccare così il biglietto per la semifinale di Coppa Italia, in cui affronterà la Virtus Entella (uscita vittoriosa per 2-1 dalla sfida contro il Torino). Al vantaggio di Pinto, abile al 16' ad infilare con un preciso colpo di testa l'estremo difensore empolese, risponde Olivieri, preciso dal dischetto in avvio di ripresa. Nonostante l'ingenua espulsione di Chrzanowski, punito per un duro intervento su Zini, che ha costretto la Fiorentina a giocare gli ultimi minuti in inferiorità numerica il passaggio del turno arriva comunque, grazie al colpo di testa di Mosti a tempo quasi scaduto. Grazie soddisfazione quindi per i ragazzi di Federico Guidi che proseguono il loro cammino in Coppa Italia.

Gianmarco Biagioni