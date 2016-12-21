CdS Stadio: "Tutti uniti per la Viola, aspettando la svolta"

Titola così il Corriere dello Sport-Stadio in attesa della partita contro il Napoli

"Tutti uniti per la Viola, aspettando la svolta". Titola così il Corriere dello Sport-Stadio, in vista della partita di domani sera contro il Napoli. Scendendo all'interno dell'articolo si legge: "I tifosi si aspettano molto dalla squadra e da Sousa ed è per questo che fin da prima del fischio iniziale sosterranno tutti. Sul campo si dovrà vedere voglia di far bene ancor prima che il risultato. Il modello da seguire è Bernardeschi nella gara contro la Lazio: non ha giocato una partita esaltante ma si è rimboccato le maniche per il bene della squadra".