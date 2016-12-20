Mondonico: "Si pensi a vincere e non a divertirsi. Scendere in campo non è come andare a teatro"

Il divertimento ormai è diventato l'undicesimo comandamento, ma manca la giusta cattiveria

Emiliano Mondonico, protagonista del ritorno della Fiorentina in Serie A, ha commentato il difficile momento attraversato dalla squadra di Paulo Sousa: "A forza di dire "divertiamoci" la Fiorentina rischia di non entrare in campo con la giusta cattiveria e di non avere lo spirito giusto, come se fosse la sua ultima partita. Ogni tanto sembra che all'inizio alla squadra manchi l'anima. Si va a vedere la Fiorentina come se si andasse a teatro, per divertirsi, ma basta guardare la Juve che va in campo per vincere e basta. La responsabilità è di tutti perché ormai il divertimento è diventato il nostro undicesimo comandamento ma la partita contro il Napoli può salvare il girone di andata. Antognoni è un punto di riferimento, uno come lui non poteva non essere nella Fiorentina".