11 tifosi della Fiorentina multati con 166 euro per non aver rispettato il proprio posto in Curva

Dentro e fuori dal campo. E si parla sempre di soldi. Dopo la multa salasso da 50mila euro e la diffida della curva del tifo viola comminate dal Giudice sportivo per la coreografia apparsa domenica pr...

A cura di Redazione Labaroviola 22 marzo 2025 11:04

Firenze, Stadio Artemio Franchi, 16.03.2025, Fiorentina-Juventus, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

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