11 tifosi della Fiorentina multati con 166 euro per non aver rispettato il proprio posto in Curva
Dentro e fuori dal campo. E si parla sempre di soldi. Dopo la multa salasso da 50mila euro e la diffida della curva del tifo viola comminate dal Giudice sportivo per la coreografia apparsa domenica pr...
Dentro e fuori dal campo. E si parla sempre di soldi. Dopo la multa salasso da 50mila euro e la diffida della curva del tifo viola comminate dal Giudice sportivo per la coreografia apparsa domenica prima della partita contro la Juventus, i legali della Fiorentina sono al lavoro per l’eventuale ricorso. Ma il 3-0 secco contro la Vecchia Signora è andato di traverso a 11 tifosi, anche loro multati con verbale da 166 euro per aver occupato al Franchi un posto a sedere diverso da quello occupato durante la partita. Lo scrive La Nazione