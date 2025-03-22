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11 tifosi della Fiorentina multati con 166 euro per non aver rispettato il proprio posto in Curva

Dentro e fuori dal campo. E si parla sempre di soldi. Dopo la multa salasso da 50mila euro e la diffida della curva del tifo viola comminate dal Giudice sportivo per la coreografia apparsa domenica pr...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 marzo 2025 11:04
11 tifosi della Fiorentina multati con 166 euro per non aver rispettato il proprio posto in Curva - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 16.03.2025, Fiorentina-Juventus, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 16.03.2025, Fiorentina-Juventus, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
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Dentro e fuori dal campo. E si parla sempre di soldi. Dopo la multa salasso da 50mila euro e la diffida della curva del tifo viola comminate dal Giudice sportivo per la coreografia apparsa domenica prima della partita contro la Juventus, i legali della Fiorentina sono al lavoro per l’eventuale ricorso. Ma il 3-0 secco contro la Vecchia Signora è andato di traverso a 11 tifosi, anche loro multati con verbale da 166 euro per aver occupato al Franchi un posto a sedere diverso da quello occupato durante la partita. Lo scrive La Nazione

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