Antognoni: "Diks mi ha impressionato. Formazione di Genova? Decide l'allenatore"

Domani con la squadra al completo possiamo fare risultato. Diks mi sembra pronto per la prima squadra

Giancarlo Antognoni, dopo aver assistito alla vittoria della formazione Primavera contro il Napoli, ha parlato così ai microfoni di Radio Bruno: "E' stata una bella partita: si sono viste anche buone giocate ed alla fine la Fiorentina ha meritato di vincer, nonostante abbia trovato di fronte una squadra abbastanza ostica, come diceva anche la classifica. In questo momento la Fiorentina ha una buona condizione, un buon rendimento ed una buona classifica. Chi mi ha colpito di più? Dicks, a parte il gol è un giocatore con le caratteristiche del calciatore moderno, oltre ad essere giovane, credo possa essere inserito in prima squadra. Mi sembra il più avanti di tutti gli altri".

Prosegue commentando il momento della prima squadra ed in particolare la sconfitta di Genova: "Prima squadra? A Genova non è andata come si pensava, però molti giocatori titolari non hanno giocato, forse per il trittico che c’è da affrontare in questa settimana. Domani però, con la squadra al completo, nulla è escluso: i viola possono anche fare risultato. La formazione di Genova? È l'allenatore che decide, a prescindere dalle scelte è il risultato poi che condiziona il giudizio. Certo, oggettivamente all’inizio ha stupito un po' tutti, non solo me".