Una clausola tira l'altra: dopo Kalinic sotto a chi tocca. I nomi sulla lista di ADV e Corvino...

La clausola inserita nel contratto di Kalinic potrebbe non essere l'unica...

Secondo quanto riportato da La Nazione, sembra che nella campagna promossa da Andrea Della Valle di comune accordo con Pantaleo Corvino, finalizzata a blindare gli uomini migliori inserendo pesanti clausole rescissorie nei loro contratti, non rientri solo Nikola Kalinic, come è già stato anticipato dallo stesso patron nella giornata di ieri. Infatti pare che, oltre all'attaccante croato, ci siano altri giocatori per i quali si potrebbe parlare di una modifica dell'accordo che li lega alla Fiorentina appunto con l'inserimento di una clausola rescissoria volta a scoraggiare le offensive di squadre avversarie. Stando alle indiscrezioni riportate dal quotidiano, oggi in edicola, i nomi in cima alla lista della dirigenza viola, per i quali si ipotizza un trattamento analogo a quello riservato a Kalinic, sarebbero quelli di Federico Bernardeschi e di Matias Vecino.