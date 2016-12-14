TMW: osservatori del PSG all'Olimpico, sotto osservazione anche un calciatore della Fiorentina...

Il PSG seguirà con particolare attenzione la partita di domenica tra Lazio e Fiorentina

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com pare che la partita tra Lazio e Fiorentina, in programma per domenica sera allo stadio "Olimpico", avrà un ospite d'eccezione. Pare infatti che il Paris Saint Germaine abbia incaricato un suo osservatore di recarsi a Roma per osservare alcuni giocatori sui quali il club transalpino avrebbe messo gli occhi: in particolare si tratterebbe di Ciro Immobile e Felipe Anderson della Lazio oltre al numero 10 della Fiorentina, Federico Bernardeschi.