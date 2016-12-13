Da Antognoni a ADV fino alla squadra al gran completo: tutti presenti alla Leopolda per la cena natalizia

Dopo l'evento del pomeriggio la delegazione viola si è spostata alla Leopolda

Dopo l'evento, tenutosi all'Otel, che oggi pomeriggio ha visto come protagonisti i ragazzi del settore giovanile viola, la delegazione della Fiorentina si è spostata alla Leopolda per la cena di Natale e lo ha fatto al gran completo. Da Antognoni all'allenatore della Primavera Federico Guidi - fra i primi ad arrivare - fino ad Andrea Della Valle ed alla squadra guidata da Paulo Sousa al gran completo, tutti i protagonisti della Fiorentina hanno raggiunto un po' alla volta la ex stazione per il consueto saluto natalizio.