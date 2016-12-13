Antognoni: "L'obiettivo è l'Europa League, per la Champions ci sono squadre più attrezzate..."

Sousa ha capito che partire troppo forte all'inizio può creare problemi. Kalinic punto di riferimento

Giancarlo Antognoni, intervistato dai microfoni di Lazio Style Radio, ha presentato così la sfida di domenica che vedrà la Fiorentina far visita ai biancocelesti: "La Fiorentina sta passando un buon momento, come del resto anche la Lazio. Sarà un incontro molto bello da vedere. La squadra viola arriverà più affaticata visto che dovrà affrontare due impegni in quattro giorni. Sousa ha capito il meccanismo: partire troppo forte all’inizio può creare dei problemi. Kalinic è il vero punto di riferimento, ma c’è anche Bernardeschi che ha realizzato diverse reti in quest’avvio di campionato. La qualificazione alla prossima Europa League è l’obiettivo primario della Fiorentina. Ci sono squadre più attrezzate per la Champions League: Roma, Milan, Napoli, Lazio e Atalanta sono davanti alla Fiorentina in questo momento. I biancocelesti sono una squadra alla quale è difficile segnare e in avanti sono molto pericolosi".