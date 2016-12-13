Cognigni: "Potete realizzare i vostri sogni, questa è una palestra per la vita"

Anche Cognigni ha rivolto il suo saluto ai ragazzi delle giovanili

Anche il presidente esecutivo Mario Cognigni ha rivolto il suo saluto a tutti i ragazzi del settore giovanile della Fiorentina presenti oggi all'Otel: "Ormai il Natale insieme è a doppia cifra, ma sento sempre quest'ansia, questa passione e la voglia di guardarvi negli occhi per dirvi che potete realizzare questo che vi sembra solo un sogno. Ci si arriva, come ha detto Chiesa, prima con la modestia e la perseveranza di voler trasformare i sogni in realtà. Ma se ciò non dovesse avvenire non è un problema: siamo sicuri che finché siete qui con noi crescerete e sarete in una palestra per la vita. Ringrazio tutti, soprattutto le famiglie che continuano a supportarci".