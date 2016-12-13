Qui Lazio: contusione per Biglia e contrattura per Marchetti, ripresa attività in settimana
Il report medico fornisce indicazioni importanti in vista della partita con la Fiorentina
Il sito ufficiale della Società Sportiva Lazio fa chiarezza sulle condizioni di alcuni giocatori, Biglia e Marchetti su tutti, dopo la sfortunata trasferta di Genova, almeno sotto il punto di vista degli infortuni:
"Lo staff medico della Lazio comunica che Lucas Biglia ha riportato, durante l'ultima partita di campionato, una contusione a carico della gamba sinistra con ematoma post-traumatico. Gli accertamenti strumentali eseguiti hanno escluso lesioni fratturative. Per quanto riguarda l’atleta Federico Marchetti gli accertamenti clinici e strumentali hanno evidenziato una contrattura a carico del flessore della coscia sinistra. Entrambi i calciatori vengono sottoposti quotidianamente a terapie specifiche e ad un monitoraggio strumentale. È prevista in settimana la progressiva ripresa dell'attività".
Fonte: sslazio.com