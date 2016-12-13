Borja lavora ancora a parte mentre Babacar torna in gruppo sotto gli occhi di ADV

Indicazioni importanti soprattutto per quanto riguarda le condizioni di Borja e Babacar

Giornata, quella di oggi, che ha fornito indicazioni importanti per quanto riguarda le condizioni dei giocatori viola usciti malconci dagli ultimi impegni. Infatti, come è emerso dall'allenamento odierno, se Borja Valero continua a lavorare a parte in attesa di capire se potrà essere impiegato o meno nella trasferta di Genova, torna invece in gruppo Babacar, dopo l'attacco febbrile rimediato nella gelida trasferta di Baku che lo ha costretto a rinunciare alla partita casalinga contro il Sassuolo. Hanno invece svolto un lavoro defaticante, sotto gli occhi di Della Valle presente al centro sportivo prima di recarsi alla festa del settore giovanile viola, tutti coloro che sono scesi in campo ieri sera nella vittoria contro gli emiliani.