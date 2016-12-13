Tegola Napoli: Koulibaly out 15 giorni, salterà la Fiorentina

Il duro colpo subito al ginocchio sinistro costringerà Koulibaly ad uno stop di due settimane

Arrivano brutte notizie dall'infermeria per il Napoli in merito alle condizioni del difensore Kalidou Koulibaly. Il senegalese infatti, dopo l'infortunio rimediato in seguito ad un duro scontro nel corso della partita di domenica scorsa contro il Cagliari, si è sottoposto agli accertamenti del caso che hanno evidenziato un’elongazione del legamento collaterale esterno del ginocchio sinistro. Per quanto riguarda i tempi di recupero si parla di uno stop non inferiore ai 15 giorni, che costringerà Koulibaly a saltare la partita casalinga contro il Torino, nella quale dovrebbe lasciare il posto proprio all'ex granata Maksimovic, ed anche il turno infrasettimanale nel quale il Napoli farà visita alla Fiorentina. Nonostante la prognosi non troppo allarmante il Napoli rischio di perdere il difensore per un arco di tempo molto più lungo, visto che con molta probabilità rientrerà nella lista dei convocati della nazionale senegalese che prenderà parte alla prossima Coppa d'Africa.