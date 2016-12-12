Maxi: "Per Kalinic solo applausi, ha grande classe. Chiesa è giovane ma sta dimostrando tanto"

Ci aspettano tre partite molto difficili. Mi sto abituando al calcio europeo, sapevo che non sarebbe stato facile

Queste le parole di Maxi Olivera al termine di Fiorentina-Sassuolo: "Quella di oggi è una vittoria importante, adesso abbiamo tre partite molto difficili e la prima sarà una gara complicata, quella a Genova. Il gol di Kalinic non mi sorprende anche se c’è solo da applaudire: Nikola è un giocatore di grandissima classe. Chiesa invece è un giocatore molto giovane ma in allenamento dimostra sempre molte cose, speriamo sia utile per noi. Sto prendendo pian piano coscienza del calcio europeo, non era facile e lo sapevo ma sto crescendo assieme alla squadra”.