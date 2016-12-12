Chiesa: "Una settimana perfetta, ora puntiamo in alto dove ci meritiamo di stare"

Siamo un grande gruppo che lotta su ogni pallone. Ora andiamo a prendere 3 punti a Genova

Le parole di Federico Chiesa al termine della partita che lo ha visto protagonista con un assist: "Il mio momento? È una sensazione incredibile, soprattutto il gol di giovedì, il primo tra i professionisti. Oggi un bell’assist a Kalinic che è servito per la vittoria, importantissima per il nostro percorso in campionato. La classifica ora rende più giustizia, dobbiamo andare ancora più in su, dove ci meritiamo di stare come squadra. Ora c’è un grande gruppo che lotta su ogni pallone. Lottiamo sempre, stiamo crescendo come gruppo e ora andiamo a prenderci i tre punti a Genova. Più concreti? Il gol di Acerbi ha dato loro forza nel finale, ma abbiamo sofferto, siamo stati uniti con forza e siamo riusciti a vincere. La standing ovation? Settimana perfetta”.