Giallo pesante per Salcedo che salterà la Lazio ma non il Genoa. Il regolamento...

Salcedo salterà la partita contro la Lazio, che vedrà comunque il rientro di Tomovic

Giallo pesante quello rimediato da Carlos Salcedo al 20' del primo tempo. Il difensore messicano era infatti diffidato e per tanto salterà la partita di domenica prossima sul campo della Lazio, che vedrà comunque il rientro di Nenad Tomovic, oggi in tribuna anch'egli causa squalifica. Tuttavia Paulo Sousa potrà schierare Salcedo nel recupero di giovedì contro il Genoa perché, come ampiamente descritto dal Codice di Giustizia Sportiva, possono essere schierati, nel recupero di una partita precedentemente interrotta, i calciatori squalificati con decisione relativa ad una gara disputata successivamente alla partita interrotta.