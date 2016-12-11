Della Valle atteso in città: domani sarà allo stadio e martedì alla Leopolda
Fitta agenda di impegni per Andrea Della Valle che dovrebbe arrivare a Firenze nelle prossime ore
A cura di Redazione Labaroviola
11 dicembre 2016 12:59
Andrea Della Valle, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport Stadio, dovrebbe raggiungere Firenze nelle prossime ore, vista la fitta agenda di impegni che attende il patron della Fiorentina nel corso delle prossime giornate in città. ADV infatti, dopo aver assistito alla partita di campionato contro il Sassuolo in programma alle 19 di domani allo stadio Franchi, prenderà parte, nella serata di martedì, alla cena di auguri organizzata alla Leopolda.