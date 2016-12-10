Antognoni: "Il mio ritorno è vicino. I risultati arriveranno ma la classifica va dimezzata"

Sono fuori dal club da 15 anni ma non ho mai abbandonato questo ambiente

Giancarlo Antognoni ha parlato affrontando anche il tema del suo imminente rientro in società: "Ormai il mio ritorno in Fiorentina è vicino. Spero faccia piacere ai tifosi e soprattutto alla proprietà, nella speranza di fare qualcosa di buono. I colori viola sono sempre stati nel mio cuore. Sono 15 anni che sono fuori da una squadra di club, ma sono sempre rimasto all'interno di questo ambiente conoscendo diversi giovani come Bernardeschi, cresciuto tantissimo anche come persona. Sousa ha fatto ritrovare sicurezza alla squadra, disponendola anche molto bene in campo. Al portoghese va oltretutto il merito di aver lanciato alcuni giovani. Piano piano arriveranno anche i risultati, questa classifica va dimezzata".