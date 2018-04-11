In 100mila per l’Europa contro Spal, Lazio e Napoli. La società straccia i prezzi dei biglietti

Spal, Lazio, Napoli: tre partite al Franchi per continuare a provarci. E adesso la Fiorentina chiede alla gente di venire allo stadio. obiettivo centomila persone per spingere la squadra di Pioli vers...

Spal, Lazio, Napoli: tre partite al Franchi per continuare a provarci. E adesso la Fiorentina chiede alla gente di venire allo stadio. obiettivo centomila persone per spingere la squadra di Pioli verso il traguardo dell’Europa, impronosticabile poco più di un mese fa. La Spal domenica 15 (ore 12,30), la Lazio mercoledì 18 (ore 20,45), il Napoli mercoledì 29 (ore 18): i tifosi si stanno mobilitando per esserci. Centomila è un numero grande, ma Firenze ce la metterà tutta come sempre. La società intanto ha riservato ai tifosi fidelizzati (possessori di InViola card Gold sul circuito Listicket, e quelli di InViola card Member presso Acf, Centro di Coordinamento e Atf) la possibilità di acquistare tutti e tre i biglietti di Curva Fiesole e Curva Ferrovia al prezzo di 50 euro (intero), 30 euro (ridotto under 21) e 20 euro (ridotto under 14). A riportarlo è il Corriere dello Sport Stadio.