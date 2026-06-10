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10 milioni per Solomon? Corriere dello Sport: "Troppi 10 milioni, entro fine giugno la decisione"

I dirigenti viola stanno dialogando con il Tottenham per abbassare il prezzo del riscatto

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 giugno 2026 09:04
10 milioni per Solomon? Corriere dello Sport: "Troppi 10 milioni, entro fine giugno la decisione" -
Rassegna Stampa
Solomon
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Parallelamente la società di Commisso si è messa in testa di rimpolpare le fasce. Entro la fine di giugno andrà presa una decisione definitiva su Manor Solomon: i dirigenti viola stanno dialogando col Tottenham per abbassare il prezzo del riscatto attualmente da 10 milioni, ma interverranno a prescindere sulle corsie esterne. Lo riporta il Corriere dello Sport.

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