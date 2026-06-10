10 milioni per Solomon? Corriere dello Sport: "Troppi 10 milioni, entro fine giugno la decisione"
I dirigenti viola stanno dialogando con il Tottenham per abbassare il prezzo del riscatto
A cura di Redazione Labaroviola
10 giugno 2026 09:04
Parallelamente la società di Commisso si è messa in testa di rimpolpare le fasce. Entro la fine di giugno andrà presa una decisione definitiva su Manor Solomon: i dirigenti viola stanno dialogando col Tottenham per abbassare il prezzo del riscatto attualmente da 10 milioni, ma interverranno a prescindere sulle corsie esterne. Lo riporta il Corriere dello Sport.