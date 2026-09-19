Labaro Viola

0 vittorie nelle prime 5 per la Fiorentina Primavera: termina 1-1 con il Lecce, Viola ultimi con la Juve

La Fiorentina Primavera di Andreazzoli manca ancora la prima vittoria

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 settembre 2026 13:12
0 vittorie nelle prime 5 per la Fiorentina Primavera: termina 1-1 con il Lecce, Viola ultimi con la Juve - Sky Sport
Sky Sport
News
Condividi

Nella quinta giornata del Campionato Primavera 1, la Fiorentina Primavera di Aurelio Andreazzoli ha affrontato il Lecce al Deghi Center di San Pietro in Lama, senza riuscire ancora a trovare la prima vittoria stagionale.

I Viola sono passati in vantaggio con Croci, ma nella ripresa i padroni di casa hanno trovato il pareggio, sfiorando anche il gol del sorpasso nel finale.

La Fiorentina sale così a quota 3 punti dopo cinque giornate e resta nelle ultime posizioni della classifica, insieme alla Juventus e all’Atalanta, che deve ancora scendere in campo.

Continua a leggere su Google News oppure Aggiungici come fonte preferita su Google

Segui Labaro Viola

tiktok