0 vittorie nelle prime 5 per la Fiorentina Primavera: termina 1-1 con il Lecce, Viola ultimi con la Juve
La Fiorentina Primavera di Andreazzoli manca ancora la prima vittoria
A cura di Redazione Labaroviola
19 settembre 2026 13:12
Nella quinta giornata del Campionato Primavera 1, la Fiorentina Primavera di Aurelio Andreazzoli ha affrontato il Lecce al Deghi Center di San Pietro in Lama, senza riuscire ancora a trovare la prima vittoria stagionale.
I Viola sono passati in vantaggio con Croci, ma nella ripresa i padroni di casa hanno trovato il pareggio, sfiorando anche il gol del sorpasso nel finale.
La Fiorentina sale così a quota 3 punti dopo cinque giornate e resta nelle ultime posizioni della classifica, insieme alla Juventus e all’Atalanta, che deve ancora scendere in campo.