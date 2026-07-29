Zirkzee accostato alla Fiorentina? Moretto fa chiarezza: “Non è chiaro se sia in uscita dallo United”

Nelle ultime ore il nome di Zirkzee è stato accostato a più club di serie A

Joshua Zirkzee torna a essere accostato al calcio italiano e, tra le squadre interessate, questa mattina è stata menzionata anche la Fiorentina. Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha fatto il punto sulla situazione dell'attaccante olandese tenendo lontano il club viola.

Secondo il giornalista, il nome di Zirkzee viene spesso accostato alla Serie A durante le sessioni di mercato, anche grazie alla sua esperienza al Bologna, dove aveva conquistato l'attenzione di diversi club. Tuttavia, al momento, non è ancora chiaro se il Manchester United sia disposto a lasciarlo partire. La situazione dipenderà anche dalla volontà del giocatore, che sarebbe attualmente concentrato sulla possibilità di ripartire con la maglia dei Red Devils. Il club inglese, dunque, non avrebbe ancora preso una decisione definitiva sul suo futuro.

Moretto ha rivelato che sul giocatore ci sarebbe stato un sondaggio del Como, che però starebbe cercando un profilo diverso per l'attacco e non considererebbe Zirkzee una priorità. L'olandese potrebbe invece interessare alla Juventus, che apre alla cessione di David.