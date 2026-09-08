Zazzaroni: “La mia intervista a Vanoli ha contribuito al cambio di rapporti con la Fiorentina”

Zazzaroni racconta alcuni retroscena dell'intervista fatta a Vanoli prima che venisse richiamato sulla panchina della Fiorentina

Nel corso del podcast Numer1, Ivan Zazzaroni ha raccontato alcuni retroscena dell’intervista realizzata con Paolo Vanoli nel giorno del centenario della Fiorentina.

"L’intervista a Vanoli è stata suggerita da lui, voleva farla con me. È stato corretto e bravissimo. In quel momento è scattato un cambio di mood nei suoi confronti, anche in concomitanza con le tre sconfitte in campionato.

I tifosi gli chiedevano di tornare. In fondo l’anno scorso li ha salvati, compiendo un’impresa clamorosa, mai successa nella storia del calcio. La mia intervista ha dato un piccolo contributo al cambiamento dei rapporti tra Vanoli e la Fiorentina.

Il cambiamento è stato radicale nella rosa, con tanti stranieri. Per questo mi sono preso critiche da Firenze, ma io parlavo in ottica nazionale".