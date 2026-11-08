Zazzaroni e Cruciani sicuri: “Vince la Fiorentina.” Sabatini controcorrente: “1-2 per la Juve”
I pronostici in vista della sfida di stasera
A cura di Andrea Pagni
08 novembre 2026 12:54
Nel corso del podcast numeri 1 la Fiorentina Ivan Zazzaroni, Sandro Sabatini e Daniele Cruciani si sono sbilanciati sui pronostici per Fiorentina-Juventus:
Il primo a parlare è il direttore del Corriere dello sport che vede i viola vincere: “Per me 2-1 Fiorentina segna Njie.”
Poi è il turno di Sabatini che va nella direzione opposta: “Io dico 1-2 Juventus segnano Fagioli e Woltemade.”
Poi infine Cruciani, noto tifoso Juventino: “Per me 3-1 Fiorentina segna Pellegrino.”