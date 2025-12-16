16 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 20:16

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Zauri: “Io credo che forse qualche faccia nuova, più ‘pulita’, non possa che fare bene alla Fiorentina”

Fonte Foto: ACF Fiorentina

News

Zauri: “Io credo che forse qualche faccia nuova, più ‘pulita’, non possa che fare bene alla Fiorentina”

Redazione

16 Dicembre · 17:59

Aggiornamento: 16 Dicembre 2025 · 17:59

TAG:

Luciano Zauri

Condividi:

di

L’ex viola, suggerisce che per uscire dal momento difficile servono innesti “puliti” e una reazione di chi è già in rosa.

Luciano Zauri, ex difensore viola, oggi allenatore del Campobasso, è stato intervistato da news.superscommesse.it e ha parlato della situazione della Fiorentina, queste sono le sue parole: “C’è grande dispiacere per una piazza a cui sono molto affezionato che vedo in grande difficoltà. Sicuramente nessuno si aspettava una situazione del genere, si parla già di “ultima spiaggia”: io credo che ci siano pochi consigli da dare, se non quello di compattare l’ambiente in modo forte e deciso. Bisogna riuscire a fare questo, anche se non è facile perché i tifosi fiorentini sono esigenti: nelle difficoltà, poi, i giocatori dovranno dare il massimo. Da addetto ai lavori, riconosco che è molto bello quando i tifosi della tua squadra ti supportano al massimo: non è bello venire fischiati, anche se in questo momento ci sta”.

Continua: “Nessuno vuole che la Fiorentina retroceda, quindi tutti devono remare dalla stessa parte, tifosi compresi. Io credo che forse qualche faccia nuova, più “pulita”, non possa che fare bene alla Fiorentina. Nelle difficoltà, i giocatori a volte tendono a nascondersi, a rischiare una giocata in meno, quindi qualche giocatore nuovo li aiuterebbe anche a togliersi qualche paura. In ogni caso, quelli che sono a Firenze dovranno dare di più”.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio