Zauri: “Io credo che forse qualche faccia nuova, più ‘pulita’, non possa che fare bene alla Fiorentina”

Luciano Zauri, ex difensore viola, oggi allenatore del Campobasso, è stato intervistato da news.superscommesse.it e ha parlato della situazione della Fiorentina, queste sono le sue parole: “C’è grande dispiacere per una piazza a cui sono molto affezionato che vedo in grande difficoltà. Sicuramente nessuno si aspettava una situazione del genere, si parla già di “ultima spiaggia”: io credo che ci siano pochi consigli da dare, se non quello di compattare l’ambiente in modo forte e deciso. Bisogna riuscire a fare questo, anche se non è facile perché i tifosi fiorentini sono esigenti: nelle difficoltà, poi, i giocatori dovranno dare il massimo. Da addetto ai lavori, riconosco che è molto bello quando i tifosi della tua squadra ti supportano al massimo: non è bello venire fischiati, anche se in questo momento ci sta”.

Continua: “Nessuno vuole che la Fiorentina retroceda, quindi tutti devono remare dalla stessa parte, tifosi compresi. Io credo che forse qualche faccia nuova, più “pulita”, non possa che fare bene alla Fiorentina. Nelle difficoltà, i giocatori a volte tendono a nascondersi, a rischiare una giocata in meno, quindi qualche giocatore nuovo li aiuterebbe anche a togliersi qualche paura. In ogni caso, quelli che sono a Firenze dovranno dare di più”.