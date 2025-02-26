Zaniolo vuole essere protagonista con la Fiorentina e suona la carica sui social: "Forza Viola"

La Fiorentina non sta attraversando un grande momento di forma. E con la sconfitta di domenica a Verona, è arrivata la terza sconfitta consecutiva per gli uomini di Raffaele Palladino. I viola tornera...

A cura di Redazione Labaroviola 26 febbraio 2025 20:38

Firenze, Stadio Artemio Franchi, 16.02.2025, Fiorentina-Como, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

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