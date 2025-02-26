Zaniolo vuole essere protagonista con la Fiorentina e suona la carica sui social: "Forza Viola"
La Fiorentina non sta attraversando un grande momento di forma. E con la sconfitta di domenica a Verona, è arrivata la terza sconfitta consecutiva per gli uomini di Raffaele Palladino. I viola tornera...
A cura di Redazione Labaroviola
26 febbraio 2025 20:38
La Fiorentina non sta attraversando un grande momento di forma. E con la sconfitta di domenica a Verona, è arrivata la terza sconfitta consecutiva per gli uomini di Raffaele Palladino. I viola torneranno in campo venerdì sera al Franchi contro il Lecce, dove la Fiorentina è chiamata a invertire il recente trend per restare agganciata al treno europeo. Uno dei nuovi volti del mercato di gennaio, Nicolò Zaniolo ha voluto lanciare un messaggio tramite il proprio profilo Instagram: "Forza Viola!".