Zaniolo: “Non so perché non è andata alla Fiorentina, pensavo fosse la mia comfort zone”

Zaniolo ha parlato ai microfoni di Sportweek e ha toccato anche il tema del suo passaggio alla Fiorentina

Zaniolo ha parlato ai microfoni di Sportweek e ha toccato anche il tema del suo passaggio alla Fiorentina, queste le sue parole:

“Ero a Bergamo e c’era un rapporto di stima con Gasperini. Lui è uno dei migliori ma in quel momento mi chiedeva troppo. Così ho deciso di lasciare l’Atalanta per andare a Firenze, ma non ha funziona neppure lì. Non so perché e non so il motivo, pensavo che la Fiorentina fosse la mia comfort zone.”