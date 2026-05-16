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Zaniolo: “Non so perché non è andata alla Fiorentina, pensavo fosse la mia comfort zone”

Zaniolo ha parlato ai microfoni di Sportweek e ha toccato anche il tema del suo passaggio alla Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 maggio 2026 12:03
Zaniolo: “Non so perché non è andata alla Fiorentina, pensavo fosse la mia comfort zone” -
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Zaniolo ha parlato ai microfoni di Sportweek e ha toccato anche il tema del suo passaggio alla Fiorentina, queste le sue parole:

“Ero a Bergamo e c’era un rapporto di stima con Gasperini. Lui è uno dei migliori ma in quel momento mi chiedeva troppo. Così ho deciso di lasciare l’Atalanta per andare a Firenze, ma non ha funziona neppure lì. Non so perché e non so il motivo, pensavo che la Fiorentina fosse la mia comfort zone.”

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