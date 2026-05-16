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Zaniolo: "A Firenze pensavo di trovare la mia confort zone. Non so perché è andata male"

L'ex viola parla dell'esperienza vissuta con la maglia della Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 maggio 2026 13:12
Zaniolo: "A Firenze pensavo di trovare la mia confort zone. Non so perché è andata male" -
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Nicolo' Zaniolo ha parlato a Sport Week, e tra i temi toccati c'è anche l'esperienza vissuta in maglia viola. Ecco le sue parole:

“Con Gasperini a Bergamo c'era un rapporto di stima, è uno dei più forti allenatori in circolazione ma in quel momento mi chiedeva troppo. Mi sono trasferito allora a Firenze, dove ero già stato, dunque pensavo di essere nella mia comfort zone ma non è andata bene neanche lì. Il perché non lo so”.

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