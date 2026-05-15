Vlahovic contro la Fiorentina è sempre rimasto a secco, domenica l’ultima partita da grande ex?

Il Serbo potrebbe giocare l'ultima partita allo stadium domenica contro la Fiorentina, il suo contratto scade a giugno

Domenica alle ore 12:00 si giocherà la partita tra Juventus e Fiorentina. Una sfida sempre cerchiata di rosso nel calendario dei tifosi viola che però quest’anno ha perso sapore a causa dell’annata orripilante della Fiorentina.

In casa Juventus chi partirà titolare è Vlahovic, l’attaccante serbo è in grande spolvero ed è reduce da 2 reti consecutive contro Verona e Lecce. Vlahovic proverà dunque a sfatare il tabù, da quando ha lasciato la Juve non ha mai segnato il gol dell’ex.

E quella di domenica potrebbe essere per lui l’ultima chance di farlo con la maglia della Juventus addosso. Il suo contratto infatti scade a giugno e non sono stati raggiunti ancora gli accordi per il rinnovo e dunque in estate potrebbe lasciare Torino