“Vlahovic non è aiutato alla Juve. Chiesa gioca da solo, non sono incompatibili”

“Vlahovic è l’attaccante giusto per la Juve?”. Intervenuto ai microfoni di Rai Radio 1, Pietro Vierchwod ha così risposto alla domanda: “Secondo me è un ottimo giocatore, a me piace. Però non c’è un centrocampista che ti mette in condizione di sfruttare le tue caratteristiche. In questa Juve in mezzo al campo non ci sono grandi fantasisti. Vlahovic deve fare da solo. Chiesa gioca da solo, non ha neanche la collaborazione dell’altro attaccante. A Firenze giocavano tutti per lui, a Torino è diverso, tra poca qualità a centrocampo e incompatibilità con Chiesa”.

IL MESSAGGIO DI VLAHOVIC AI TIFOSI DELLA FIORENTINA