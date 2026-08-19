Viviano promuove Poku e apre a Torreira: “Se parte Fagioli, lo prenderei di corsa”

L’ex portiere viola analizza le ultime mosse di mercato della Fiorentina

L'ex portiere della Fiorentina Emiliano Viviano, intervenuto a Radio FirenzeViola ha commentato alcune delle principali questioni di mercato in casa viola.

Sul classe 2004 del Bayer Leverkusen, Viviano ha sottolineato le caratteristiche che lo renderebbero particolarmente adatto alla squadra di Fabio Grosso:

“È un giocatore frizzante, con una gamba importante. Ha quell'uno contro uno, la velocità, gioca sulla linea e attacca il fondo. Mastantuono invece è più portato a venire dentro al campo, quindi hanno caratteristiche differenti”.

Spazio poi al possibile ritorno di Lucas Torreira, accostato alla Fiorentina nelle ultime ore. Secondo Viviano, l'arrivo dell'uruguaiano potrebbe essere legato alla partenza di Nicolò Fagioli:

“Secondo me deve uscire Fagioli, anche se non so se lo farei per prendere Torreira, indipendentemente dall'età del giocatore. Se la Fiorentina decidesse di puntare forte su Oulai, magari Torreira potrebbe essere un profilo più adatto. Se Fagioli dovesse partire a prescindere, invece, lo prenderei di corsa”.

L'ex portiere ha poi analizzato anche l'eventuale concorrenza interna:

“Le stagioni sono lunghe, ci sono tante partite, gli infortuni e diversi obiettivi. Se deve fare la panchina a Oulai, forse potrebbe trovare qualcosa di meglio. Però può anche accettare di giocarsi il posto alla Fiorentina, senza avere la garanzia di essere titolare”.

Infine, Viviano ha parlato della situazione legata a Moise Kean, finito nel mirino del Como: