Viviano: "Per i fiorentini Baggio è religione. Quando andò alla Juve scoppiò la guerra, ma lui ama Firenze"

L'ex portiere Viola, Emiliano Viviano, racconta il suo incontro con Roberto Baggio

L'ex portiere della Fiorentina, Emiliano Viviano, è stato protagonista del format Radio TV Serie A. Durante l'intervista si è soffermato su Roberto Baggio:

"Roberto è uno dei miei idoli. Mi sono allenato con lui a Brescia. Da noi, a Firenze, Baggio era religione. Quando l'ho visto negli spogliatoi non mi sembrava vero. Lui è innamoratissimo di Firenze e quando ha saputo che ero di Firenze, mi ha fatto quindici domande sulla città".

"Quando andò via da Firenze per andare alla Juventus, si scatenò una guerra civile. Per me Baggio è un mito, non ho visto nessuno in Italia amato quanto lui".