Viviano: "Le operazioni fatte dalla Fiorentina sul mercato non hanno logica. Continua a regalare talenti"

Viviano attacca la gestione dei talenti ricavati dal settore giovanile viola, e analizza le scelte fatte recentemente sul mercato

Emiliano Viviano, intervenuto a Radio FirenzeViola, ha criticato duramente le recenti scelte di mercato della Fiorentina, soffermandosi in particolare sulla gestione dei giovani e sulle operazioni degli ultimi anni.

"Io impazzisco per queste cose", ha esordito l’ex portiere. "Negli ultimi anni non c’è stata nessuna squadra che abbia regalato così tanti talenti come la Fiorentina. Penso a Zaniolo, Ghilardi, Favasuli: sono giocatori che non puoi permetterti di perdere". Viviano ha poi citato anche il caso Huijsen: "Capisco la Juventus, che è stata criticata per averlo ceduto, ma lì parliamo di una scelta economica comprensibile. Alla Fiorentina invece dai tuoi talenti non ci hai ricavato praticamente nulla".

L’ex viola si è poi soffermato su Niccolò Fortini: "Lì impazzisco davvero. Non riesco a capire l’operazione Lamptey.Se qualcuno me la spiega non ci credo". Critiche anche all’impostazione generale del mercato: "Le scelte della Fiorentina negli ultimi anni non hanno una logica. Anche Piccoli è un giocatore forte, ma il suo acquisto non lo capisco fino in fondo".

Infine un passaggio su Thorsvedt: "Non è male, capisco che Grosso lo voglia portare a Firenze. È simile a Fabbian e Brescianini, ma prima bisogna vendere. E non vedo come la Fiorentina possa riuscire a farlo con facilità".