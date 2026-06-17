Viviano: "La presenza di Antognoni è imprescindibile ma faccia lui un passo verso la Fiorentina"
Viviano, tifoso viola ed ex giocatore della Fiorentina, ha detto la sua opinione sul rifiuto di Antognoni per il centenario
Emiliano Viviano ha parlato a Radio Firenze Viola, queste le sue parole sul caso Antognoni:
«Per me Giancarlo rappresenta la Fiorentina. Per questo motivo, pur comprendendo le incomprensioni e gli anni di distanza, credo che la sua presenza sia imprescindibile. Quella, infatti, non sarà la celebrazione di una proprietà, ma la festa della Fiorentina. Per questo faccio fatica a immaginare un centenario senza di lui. Anche nel caso in cui ci fosse stata la dirigenza peggiore possibile o si fossero subiti i torti più pesanti, se sei Antognoni devi esserci. Oggi, più che verso la società, è nei confronti della Fiorentina che dovrebbe compiere un passo. Quanto a me, sono stato invitato, ma anche senza un invito avrei partecipato comunque».