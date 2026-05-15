Viviano: “La mia più grande vittoria è stata giocare nella Fiorentina: indossare la maglia Viola un sogno"

Emiliano Viviano racconta la sua passione per la Fiorentina a Radio TV Serie A

L'ex portiere della Fiorentina, Emiliano Viviano, è stato protagonista del format Radio TV Serie A, dove ha raccontato la sua storia. Di seguito alcuni passaggi.

Sulla Fiorentina: "Cominciamo col dire che sono tifoso della Fiorentina. La mia più grande vittoria è stata poter giocare nella Fiorentina, anche solo per un anno. Da bambino andavo in curva immaginando di indossare quella maglia, poi quel sogno è diventato realtà. Quell'anno abbiamo fatto 70 punti, siamo arrivati quarti, poi dopo non sono rimasto. C'erano stati dei problemi con Montella, poi chiariti, però il mio sogno l'avevo realizzato".

"Per me giocare a Firenze era un po' difficile, avevo tante pressione. Non abbiamo la fortuna di avere tanti giocatori fiorentini che giocano nella Fiorentina. Due casi sono Federico Chiesa e Jacopo Fazzini".

Su Baggio: "Roberto è uno dei miei idoli. Mi sono allenato con lui a Brescia. Da noi, a Firenze, Baggio era religione. Quando l'ho visto negli spogliatoi non mi sembrava vero. Lui è innamoratissimo di Firenze e quando ha saputo che ero di Firenze, mi ha fatto quindici domande sulla città".

"Quando andò via da Firenze per andare alla Juventus, si scatenò una guerra civile. Per me Baggio è un mito, non ho visto nessuno in Italia amato quanto lui".

Su Giuseppe Rossi: "Secondo me era il più bravo a tirare i rigori, tirava veramente bene. Un altro bravo era Balotelli".

Su Prandelli: "Lui riusciva a spiegare in maniera molto semplice i concetti che voleva, è stato il mio allenatore in Nazionale".