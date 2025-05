Vitale: “Il popolo viola non ha l’anello al naso. Ha assolto la società su tutto, ora basta”

Questo pomeriggio l’ex direttore sportivo dell’Empoli e grande tifoso della Fiorentina Pino Vitale, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di analizzare il momento attuale della squadra viola. Questo un estratto delle sue dichiarazioni:

“La vittoria del Bologna, volente o nolente, aumenterà di un posto la rincorsa all’Europa. Ci sono due partite da giocare e la Fiorentina dovrà fare di tutto per fare il massimo per vincerle entrambe. Poi bisognerà vedere cosa fanno le altre. C’è poco da dire quel che è stato è stato, adesso non siamo più padroni del nostro destino. La partita contro il Bologna? Visti i problemi in attacco bisognerebbe avere il coraggio di far giocare Caprini dal primo minuto, tanto ormai la situazione è quella che è e si deve soltanto cercare di fare il massimo. Spesso bisogna avere anche il coraggio di far giocare i giovani. L’esempio lampante è Comuzzo, con la dimostrazione che i giovani ci sono, basta schierarli”.

Ha poi commentato il rinnovo del “mastino” viola: “Il rinnovo di Comuzzo è molto importante per la Fiorentina. Ad un certo punto sembrava che potessero arrivare tanti soldi per lui, e poi alla fine la permanenza e il rinnovo. Successivamente è stato messo un po’ in disparte, perdendo un po’ di fiducia quando non è stato più titolare fisso. E’ stato questo forse uno dei fattori a scombussolarlo e forse a limitarlo. Sono contento che la viola abbia deciso di rinnovarlo; è un giovane di grande prospettiva, i difensori centrali forti non sono facili da trovare”.

Ha detto la sua anche sui tifosi viola, e sul malcontento delle ultime settimane: “Il popolo viola non ha l’anello al naso. Tutti i tifosi hanno le capacità per dare un giudizio sulla Fiorentina. E ora è un pezzo che assolve la società su tutto. Il presidente Commisso fa anche bene a far capire che comanda lui, anche se spesso attraverso delle azioni non belle, però la gente non ha più voglia di essere presa in giro”.