Virgili rivela: "Sono amico di Sarri, tra lui e Paratici c'è stima. Non venne alla Fiorentina per Pradè"

Virgili parla di Sarri e della Fiorentina: tanti ostacoli, ma con i cambiamenti in società la pista potrebbe riaprirsi

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, Virgili ha parlato del possibile futuro di Maurizio Sarri, accostato anche alla Fiorentina.

“Io sono amico di Sarri e questo mi consente di conoscerlo bene anche dal punto di vista umano: per me resta uno dei migliori allenatori in circolazione, e credo che lo stesso direbbero anche i tifosi delle squadre che ha allenato. Per capire se può arrivare alla Fiorentina, però, bisogna tenere conto anche della posizione della Lazio, che difficilmente lo lascerà partire con facilità”.

Poi un passaggio sui rapporti con Fabio Paratici: “Qualche screzio ai tempi della Juventus c’è stato, ma questo non cancella la stima reciproca tra i due. Le parole recenti di Paratici lo dimostrano chiaramente. L’anno scorso il matrimonio tra Sarri e la Fiorentina non si è concretizzato anche per via di Pradè, che aveva idee diverse, ma adesso che tante cose sono cambiate, la possibilità potrebbe riaprirsi”.