I tifosi della Fiorentina si preparano a invadere la Capitale, dove i viola affronteranno la Roma all’Olimpico (domani ore 18(. Una gara che vuol dire tantissimo, lo sa Firenze in primis, che seguirà la squadra nel secondo dei tre grossi appuntamenti della settimana. Non a caso, riferisce La Nazione, sono attesi circa 1600 tifosi viola nella Capitale per il match di domani. Una bolgia pronta a sostenere dal vivo gli uomini di Palladino.