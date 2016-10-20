Viola a Liberec con 500 tifosi al seguito. C'è anche Corvino
Nonostante i malumori sarà folta la rappresentanza viola nella trasferta in Repubblica Ceca
A cura di Redazione Labaroviola
20 ottobre 2016 08:12
Nonostante i malumori, i fischi ed i mugugni la tifoseria viola resta vicina alla squadra, anche se tutto ciò non è stato mai in dubbio. Sarà infatti composta da 500 tifosi la folta rappresentanza che partirà da Firenze per accompagnare la Fiorentina nella non troppo comoda trasferta di Liberec, in Repubblica Ceca. Resterà vicino alla squadra anche Pantaleo Corvino, alla prima trasferta europea della stagione.