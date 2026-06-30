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Viery è arrivato al Viola Park: visite mediche e poi la firma fino al 2031 con la Fiorentina

Il difensore brasiliano, acquistato dal Gremio, ha raggiunto il Viola Park per iniziare la sua avventura in viola

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 giugno 2026 11:28
Viery è arrivato al Viola Park: visite mediche e poi la firma fino al 2031 con la Fiorentina -
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Dopo l'arrivo in Italia, Viery è arrivato questa mattina al Viola Park per sostenere le visite mediche con la Fiorentina. Il difensore brasiliano, classe 2005, è pronto a iniziare la sua avventura in viola: al termine dei controlli di rito arriveranno la firma sul contratto e l'ufficialità del trasferimento.

Il giovane centrale sbarca a Firenze dal Gremio, club con cui nell'ultima stagione ha disputato 27 partite, mettendo a segno 2 reti e servendo un assist. La Fiorentina si assicura così uno dei profili più interessanti del calcio brasiliano, destinato a rinforzare il reparto arretrato in vista della nuova stagione.

Viery

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