Viery è arrivato al Viola Park: visite mediche e poi la firma fino al 2031 con la Fiorentina

Il difensore brasiliano, acquistato dal Gremio, ha raggiunto il Viola Park per iniziare la sua avventura in viola

Dopo l'arrivo in Italia, Viery è arrivato questa mattina al Viola Park per sostenere le visite mediche con la Fiorentina. Il difensore brasiliano, classe 2005, è pronto a iniziare la sua avventura in viola: al termine dei controlli di rito arriveranno la firma sul contratto e l'ufficialità del trasferimento.

Il giovane centrale sbarca a Firenze dal Gremio, club con cui nell'ultima stagione ha disputato 27 partite, mettendo a segno 2 reti e servendo un assist. La Fiorentina si assicura così uno dei profili più interessanti del calcio brasiliano, destinato a rinforzare il reparto arretrato in vista della nuova stagione.