(VIDEO) Toni guarda Mutu e Ribery: “Quanti gol poteva fare questo tridente?”
Luca Torni scherza con Mutu e Ribery
A cura di Redazione Labaroviola
29 agosto 2026 16:00
Nel giorno del Centenario della Fiorentina, le vecchie glorie viola continuano a regalare immagini dal forte sapore nostalgico. Tra queste c'è anche il siparietto pubblicato sui social da Luca Toni, insieme a due grandi protagonisti della storia recente gigliata: Franck Ribery e Adrian Mutu.
I tre si trovano seduti uno accanto all'altro e Toni, scherzando con i due ex compagni, si lascia andare a una domanda che fa subito volare la fantasia dei tifosi viola:
“Quanti gol questo tridente poteva fare?”