(VIDEO) tifosi della Juve fanno invasione durante l’amichevole: uno scivola e stende Gatti da dietro

Un intervento da dietro involontario che ha travolto il difensore della Juve

Brutta botta per Federico Gatti durante l’amichevole interna tra Juventus e Juve Next Gen. Come ogni anno da consuetudine Juventina l’ultima amichevole del club è stata interna ed è stata giocata allo Juventus stadium. E come ormai capita da tantissimi anni è stata interrotta dall’invasione dei tifosi bianconeri.

Uno di questi appena scavalcato la tribuna ha fatto tutto il campo a corsa deciso per andare da Federico Gatti, probabilmente per chiedere la maglia o una foto, ma una volta arrivato lì a tutta velocità è scivolato prendendo lo stesso difensore. Un vero e proprio intervento da dietro anche se sicuramente involontario che però ha travolto Gatti che tra l’altro era già malconcio per un leggero fastidio. Probabilmente Gatti si ricorderà a lungo questa amichevole