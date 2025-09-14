VIDEO: Sottil prova lo schema ma si dimentica di avvisare il compagno e perde palla e punizione

Brutta figura quella fatta da Riccardo Sottil nel corso del primo tempo di Atalanta-Lecce. Lo schema non è decisamente riuscito...

Non è andato certamente bene lo schema che aveva in mente Sottil nel corso di Atalanta-Lecce. Il giocatore di proprietà della Fiorentina, sugli sviluppi di un calcio di punizione, ha provato uno schema che il suo compagno di squadra non aveva nè visto, nè compreso e tantomeno capito. Sottil ha passato la palla proprio quando Gallo, l'altro giocatore del Lecce coinvolto, stava guardando altrove. Risultato? Palla persa e ripartenza dell'Atalanta. Il video

Schema più brutto della storia del calcio a mani basse pic.twitter.com/2qm6Ydj2Z3

— Gabriele Di Donfrancesco (@gabrieled__) September 14, 2025